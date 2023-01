gamut 123% of fogra39 (nc09).icc (2014, 1927 downloads)

Объем охвата ΔE3 Процентное отношение к fogra39 TIL BIL Black Start 505748 123,65% объема охвата fogra39 300 100 10 Объем цветового охвата стандартного офсетного профиля ISOcoated_v2_300_eci.icc (fogra39) равен 409009 ΔE3. Охват данного профиля составляет 123% от этого объема. Профиль предназначен для цветоделения без сжатия изображений, не вписывающихся в цветовой охват офсета (out of gamut). Сразу после цветоделения методом relative c этим профилем необходимо переделить изображение по методу perceptual в обычный профиль вашего офсета, например ISOcoated_v2_300_eci.icc. Представленный профиль позволяет не потерять при цветоделении и колориметрическом сжатии оттенки насыщенных высокохроматичных (кис­лот­ных, сочных, "ярких", неоновых) цветов в цветовой модели Apple RGB, sRGB, ColorMatch RGB.